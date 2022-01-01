OGPU (OGPU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי OGPU (OGPU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

OGPU (OGPU) מידע The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers. אתר רשמי: https://opengpu.network/ מסמך לבן: https://opengpu.network/docs/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://ogpuscan.io/ קנה OGPUעכשיו!

OGPU (OGPU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OGPU (OGPU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M ההיצע הכולל: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M אספקה במחזור: $ 19.64M $ 19.64M $ 19.64M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M שיא כל הזמנים: $ 0.378 $ 0.378 $ 0.378 שפל כל הזמנים: $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 מחיר נוכחי: $ 0.1543 $ 0.1543 $ 0.1543 למידע נוסף על OGPU (OGPU) מחיר

OGPU (OGPU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OGPU (OGPU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OGPU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OGPUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OGPUטוקניומיקה, חקרו אתOGPUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

OGPU (OGPU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OGPUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OGPU עכשיו את היסטוריית המחירים!

OGPU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OGPU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OGPU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OGPUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

