Nodewaves (NWS) טוקנומיקה

Nodewaves (NWS) מידע
Nodewaves Nodes are the individual computers spread across the globe that support the Nodewaves Ecosystem. When you purchase a Node license, you can download and run a node on your personal Mac or Windows computer which will open up opportunities to receive rewards, exclusive NFTs, and will help the Nodewaves Ecosystem grow.
אתר רשמי: https://nodewaves.com/
סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x13646e0e2d768d31b75d1a1e375e3e17f18567f2

Nodewaves (NWS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
שווי שוק: $ 0.00
ההיצע הכולל: $ 10.00B
אספקה במחזור: $ 0.00
FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.85M
שיא כל הזמנים: $ 0.004719
שפל כל הזמנים: $ 0.000289416887258501
מחיר נוכחי: $ 0.001085

Nodewaves (NWS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nodewaves (NWS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NWS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NWSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NWSטוקניומיקה, חקרו אתNWSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NWS מעוניין להוסיף את Nodewaves (NWS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NWS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NWS ב-MEXC עכשיו!

Nodewaves (NWS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NWSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NWS עכשיו את היסטוריית המחירים!

NWS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NWS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NWS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NWSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

