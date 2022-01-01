Nimiq (NIM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nimiq (NIM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nimiq (NIM) מידע Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world. אתר רשמי: https://nimiq.com/ מסמך לבן: https://nimiq.com/whitepaper סייר בלוקים: https://nimiq.watch קנה NIMעכשיו!

Nimiq (NIM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nimiq (NIM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.31M $ 10.31M $ 10.31M ההיצע הכולל: $ 13.35B $ 13.35B $ 13.35B אספקה במחזור: $ 13.35B $ 13.35B $ 13.35B FDV (שווי מדולל מלא): $ 16.21M $ 16.21M $ 16.21M שיא כל הזמנים: $ 0.005965 $ 0.005965 $ 0.005965 שפל כל הזמנים: $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 מחיר נוכחי: $ 0.000772 $ 0.000772 $ 0.000772 למידע נוסף על Nimiq (NIM) מחיר

Nimiq (NIM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nimiq (NIM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NIM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NIMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NIMטוקניומיקה, חקרו אתNIMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NIM מעוניין להוסיף את Nimiq (NIM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NIM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NIM ב-MEXC עכשיו!

Nimiq (NIM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NIMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NIM עכשיו את היסטוריית המחירים!

NIM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NIM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NIM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NIMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

