NFT (NFT) מידע APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent. אתר רשמי: http://apenft.org/ מסמך לבן: https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf סייר בלוקים: https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq קנה NFTעכשיו!

NFT (NFT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NFT (NFT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 458.60M $ 458.60M $ 458.60M ההיצע הכולל: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T אספקה במחזור: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T FDV (שווי מדולל מלא): $ 458.60M $ 458.60M $ 458.60M שיא כל הזמנים: $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 שפל כל הזמנים: $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 מחיר נוכחי: $ 0.0000004586 $ 0.0000004586 $ 0.0000004586 למידע נוסף על NFT (NFT) מחיר

NFT (NFT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NFT (NFT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NFT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NFTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NFTטוקניומיקה, חקרו אתNFTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

