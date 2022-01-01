Nexum (NEXM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nexum (NEXM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nexum (NEXM) מידע Nexum is a blockchain-enabled financial services business, a multi-chain "Layer 3", driving innovation in the bank disintermediation and financial transmission processes. Nexum will utilize the shipping industry as the first use case for their products providing reliable and efficient financing to traders serving in the maritime trade. אתר רשמי: https://nexum.ai מסמך לבן: https://nexum.ai/document/nxm_white_paper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xe831F96A7a1DcE1aa2EB760b1e296c6A74CaA9d5 קנה NEXMעכשיו!

Nexum (NEXM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nexum (NEXM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 46.48M $ 46.48M $ 46.48M שיא כל הזמנים: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 שפל כל הזמנים: $ 0.000666810527759697 $ 0.000666810527759697 $ 0.000666810527759697 מחיר נוכחי: $ 0.009296 $ 0.009296 $ 0.009296 למידע נוסף על Nexum (NEXM) מחיר

Nexum (NEXM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nexum (NEXM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NEXM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NEXMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NEXMטוקניומיקה, חקרו אתNEXMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

