NERO (NERO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NERO (NERO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NERO (NERO) מידע NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment. אתר רשמי: https://nerochain.io/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/qc266yjgsdz9v6ak סייר בלוקים: https://neroscan.io/ קנה NEROעכשיו!

NERO (NERO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NERO (NERO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 50.80M $ 50.80M $ 50.80M שיא כל הזמנים: $ 0.02392 $ 0.02392 $ 0.02392 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00508 $ 0.00508 $ 0.00508 למידע נוסף על NERO (NERO) מחיר

NERO (NERO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NERO (NERO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NERO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NEROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NEROטוקניומיקה, חקרו אתNEROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NERO מעוניין להוסיף את NERO (NERO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NERO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NERO ב-MEXC עכשיו!

NERO (NERO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NEROעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NERO עכשיו את היסטוריית המחירים!

NERO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NERO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NERO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NEROעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!