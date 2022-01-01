MongolNFT (MNFT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MongolNFT (MNFT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MongolNFT (MNFT) מידע MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects. אתר רשמי: https://mnftcoin.com/ מסמך לבן: https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d קנה MNFTעכשיו!

MongolNFT (MNFT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MongolNFT (MNFT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M ההיצע הכולל: $ 161.47B $ 161.47B $ 161.47B אספקה במחזור: $ 142.32B $ 142.32B $ 142.32B FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M שיא כל הזמנים: $ 0.003539 $ 0.003539 $ 0.003539 שפל כל הזמנים: $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 מחיר נוכחי: $ 0.000013326 $ 0.000013326 $ 0.000013326 למידע נוסף על MongolNFT (MNFT) מחיר

MongolNFT (MNFT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MongolNFT (MNFT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MNFT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MNFTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MNFTטוקניומיקה, חקרו אתMNFTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

