Moongate (MGT) מידע Moongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy. אתר רשמי: https://moongate.id/ מסמך לבן: https://moongate.gitbook.io/moongate-litepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x3C6256F234Ba638E5883c46b3fEdb00ea2e66b8A קנה MGTעכשיו!

Moongate (MGT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Moongate (MGT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 545.60K $ 545.60K $ 545.60K שיא כל הזמנים: $ 0.07248 $ 0.07248 $ 0.07248 שפל כל הזמנים: $ 0.000504787297648016 $ 0.000504787297648016 $ 0.000504787297648016 מחיר נוכחי: $ 0.0005456 $ 0.0005456 $ 0.0005456 למידע נוסף על Moongate (MGT) מחיר

Moongate (MGT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Moongate (MGT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MGT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MGTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MGTטוקניומיקה, חקרו אתMGTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MGT מעוניין להוסיף את Moongate (MGT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MGT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MGT ב-MEXC עכשיו!

Moongate (MGT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MGTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MGT עכשיו את היסטוריית המחירים!

MGT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MGT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MGT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MGTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

