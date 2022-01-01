catwifmask (MASKSOL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי catwifmask (MASKSOL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

catwifmask (MASKSOL) מידע Catwifmask is a memecoin themed around masked cat memes, designed to spread virally by encouraging users to update their profile pictures with masked avatars. אתר רשמי: https://catwifmask.vip/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/6MQpbiTC2YcogidTmKqMLK82qvE9z5QEm7EP3AEDpump קנה MASKSOLעכשיו!

catwifmask (MASKSOL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור catwifmask (MASKSOL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M ההיצע הכולל: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M אספקה במחזור: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M שיא כל הזמנים: $ 0.0305 $ 0.0305 $ 0.0305 שפל כל הזמנים: $ 0.004530114501800171 $ 0.004530114501800171 $ 0.004530114501800171 מחיר נוכחי: $ 0.009846 $ 0.009846 $ 0.009846 למידע נוסף על catwifmask (MASKSOL) מחיר

catwifmask (MASKSOL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של catwifmask (MASKSOL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MASKSOL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MASKSOLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MASKSOLטוקניומיקה, חקרו אתMASKSOLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

catwifmask (MASKSOL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MASKSOLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MASKSOL עכשיו את היסטוריית המחירים!

MASKSOL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MASKSOL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MASKSOL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MASKSOLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

