LAKE (LAK3) מידע LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. אתר רשמי: https://lak3.io/ מסמך לבן: https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e קנה LAK3עכשיו!

LAKE (LAK3) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LAKE (LAK3), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 199.03M $ 199.03M $ 199.03M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 247.57M $ 247.57M $ 247.57M שיא כל הזמנים: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 שפל כל הזמנים: $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 מחיר נוכחי: $ 0.2606 $ 0.2606 $ 0.2606 למידע נוסף על LAKE (LAK3) מחיר

LAKE (LAK3) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LAKE (LAK3) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LAK3 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LAK3האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LAK3טוקניומיקה, חקרו אתLAK3המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LAK3 מעוניין להוסיף את LAKE (LAK3) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LAK3, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LAK3 ב-MEXC עכשיו!

LAKE (LAK3) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LAK3עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LAK3 עכשיו את היסטוריית המחירים!

LAK3 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LAK3 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LAK3 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LAK3עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

