LAKE סֵמֶל

LAKE מְחִיר(LAK3)

1 LAK3 ל USDמחיר חי:

$0.2625
$0.2625$0.2625
-1.83%1D
USD
LAKE (LAK3) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:38:48 (UTC+8)

LAKE (LAK3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2601
$ 0.2601$ 0.2601
24 שעות נמוך
$ 0.275
$ 0.275$ 0.275
גבוה 24 שעות

$ 0.2601
$ 0.2601$ 0.2601

$ 0.275
$ 0.275$ 0.275

$ 1.898046926606538
$ 1.898046926606538$ 1.898046926606538

$ 0.19592064264773057
$ 0.19592064264773057$ 0.19592064264773057

+0.45%

-1.83%

+2.25%

+2.25%

LAKE (LAK3) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2625. במהלך 24 השעות האחרונות, LAK3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2601 לבין שיא של $ 0.275, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAK3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.898046926606538, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.19592064264773057.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAK3 השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -1.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LAKE (LAK3) מידע שוק

No.4286

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.16K
$ 22.16K$ 22.16K

$ 249.38M
$ 249.38M$ 249.38M

0.00
0.00 0.00

950,000,000
950,000,000 950,000,000

199,030,306
199,030,306 199,030,306

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של LAKE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.16K. ההיצע במחזור של LAK3 הוא 0.00, עם היצע כולל של 199030306. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 249.38M.

LAKE (LAK3) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של LAKEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.004893-1.83%
30 ימים$ +0.0226+9.42%
60 ימים$ +0.0186+7.62%
90 ימים$ -0.0027-1.02%
LAKE שינוי מחיר היום

היום,LAK3 רשם שינוי של $ -0.004893 (-1.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

LAKE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0226 (+9.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

LAKE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LAK3 ראה שינוי של $ +0.0186 (+7.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

LAKE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0027 (-1.02%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LAKE (LAK3)?

בדוק את LAKE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLAKE (LAK3)

LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders.

LAKE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LAKEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLAK3 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LAKEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLAKE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

LAKEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LAKE (LAK3) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LAKE (LAK3) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LAKE.

בדוק את LAKE תחזית המחיר עכשיו‏!

LAKE (LAK3) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LAKE (LAK3) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAK3 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות LAKE (LAK3)

מחפש איך לקנותLAKE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LAKEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LAK3 למטבעות מקומיים

LAKE מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של LAKE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLAKE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על LAKE

כמה שווה LAKE (LAK3) היום?
החי LAK3המחיר ב USD הוא 0.2625 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAK3 ל USD?
המחיר הנוכחי של LAK3 ל USD הוא $ 0.2625. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LAKE?
שווי השוק של LAK3 הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAK3?
ההיצע במחזור של LAK3 הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAK3?
‏‏LAK3 השיג מחיר שיא (ATH) של 1.898046926606538 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAK3?
LAK3 ‏‏רשם מחירATL של 0.19592064264773057 USD.
מהו נפח המסחר של LAK3?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAK3 הוא $ 22.16K USD.
האם LAK3 יעלה השנה?
LAK3 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAK3 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:38:48 (UTC+8)

LAKE (LAK3) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

