KulaDAO (KULA) מידע KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact. אתר רשמי: https://kula.com מסמך לבן: https://doc.clickup.com/9014378514/p/h/8cmt00j-14774/d45f6e42fd26600 סייר בלוקים: https://subnets.avax.network/c-chain/address/0x99F2BDf00ACd067c65A79a0b6A3914C555196EA4 קנה KULAעכשיו!

KulaDAO (KULA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KulaDAO (KULA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B שיא כל הזמנים: $ 0.94755 $ 0.94755 $ 0.94755 שפל כל הזמנים: $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 מחיר נוכחי: $ 0.38424 $ 0.38424 $ 0.38424 למידע נוסף על KulaDAO (KULA) מחיר

KulaDAO (KULA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KulaDAO (KULA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KULA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KULAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KULAטוקניומיקה, חקרו אתKULAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KULA מעוניין להוסיף את KulaDAO (KULA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KULA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KULA ב-MEXC עכשיו!

KulaDAO (KULA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KULAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KULA עכשיו את היסטוריית המחירים!

KULA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KULA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KULA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KULAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

