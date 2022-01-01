KASTA (KASTA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי KASTA (KASTA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

KASTA (KASTA) מידע Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users. אתר רשמי: https://www.ka.app מסמך לבן: https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280 קנה KASTAעכשיו!

KASTA (KASTA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KASTA (KASTA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M ההיצע הכולל: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B אספקה במחזור: $ 763.62M $ 763.62M $ 763.62M FDV (שווי מדולל מלא): $ 16.82M $ 16.82M $ 16.82M שיא כל הזמנים: $ 1.5025 $ 1.5025 $ 1.5025 שפל כל הזמנים: $ 0.008180965557324355 $ 0.008180965557324355 $ 0.008180965557324355 מחיר נוכחי: $ 0.011219 $ 0.011219 $ 0.011219 למידע נוסף על KASTA (KASTA) מחיר

KASTA (KASTA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של KASTA (KASTA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KASTA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KASTAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KASTAטוקניומיקה, חקרו אתKASTAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

KASTA (KASTA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KASTAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KASTA עכשיו את היסטוריית המחירים!

