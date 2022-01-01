IX Swap (IXS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי IX Swap (IXS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

IX Swap (IXS) מידע The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets. אתר רשמי: https://www.ixs.finance מסמך לבן: https://ixswap.gitbook.io/ixs-gitbook סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x73d7c860998ca3c01ce8c808f5577d94d545d1b4 קנה IXSעכשיו!

IX Swap (IXS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור IX Swap (IXS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 21.58M $ 21.58M $ 21.58M ההיצע הכולל: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M אספקה במחזור: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 21.58M $ 21.58M $ 21.58M שיא כל הזמנים: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 שפל כל הזמנים: $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 $ 0.008581049370066804 מחיר נוכחי: $ 0.1199 $ 0.1199 $ 0.1199 למידע נוסף על IX Swap (IXS) מחיר

IX Swap (IXS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של IX Swap (IXS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IXS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IXSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IXSטוקניומיקה, חקרו אתIXSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

