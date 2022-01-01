IX Swap (IXS) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי IX Swap (IXS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
IX Swap (IXS) מידע

The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets.

אתר רשמי:
https://www.ixs.finance
מסמך לבן:
https://ixswap.gitbook.io/ixs-gitbook
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0x73d7c860998ca3c01ce8c808f5577d94d545d1b4

IX Swap (IXS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור IX Swap (IXS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 21.58M
$ 21.58M$ 21.58M
ההיצע הכולל:
$ 180.00M
$ 180.00M$ 180.00M
אספקה במחזור:
$ 180.00M
$ 180.00M$ 180.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 21.58M
$ 21.58M$ 21.58M
שיא כל הזמנים:
$ 0.38
$ 0.38$ 0.38
שפל כל הזמנים:
$ 0.008581049370066804
$ 0.008581049370066804$ 0.008581049370066804
מחיר נוכחי:
$ 0.1199
$ 0.1199$ 0.1199

IX Swap (IXS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של IX Swap (IXS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של IXS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות IXSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את IXSטוקניומיקה, חקרו אתIXSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.