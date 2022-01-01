HONK (HONK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HONK (HONK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HONK (HONK) מידע Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game." אתר רשמי: https://honk.lol/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/3ag1Mj9AKz9FAkCQ6gAEhpLSX8B2pUbPdkb9iBsDLZNB קנה HONKעכשיו!

HONK (HONK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HONK (HONK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 946.49K $ 946.49K $ 946.49K ההיצע הכולל: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M אספקה במחזור: $ 919.82M $ 919.82M $ 919.82M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M שיא כל הזמנים: $ 0.04001 $ 0.04001 $ 0.04001 שפל כל הזמנים: $ 0.000066295081003402 $ 0.000066295081003402 $ 0.000066295081003402 מחיר נוכחי: $ 0.001029 $ 0.001029 $ 0.001029 למידע נוסף על HONK (HONK) מחיר

HONK (HONK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HONK (HONK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HONK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HONKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HONKטוקניומיקה, חקרו אתHONKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

