Hemule (HEMULE) מידע HEMULE is a cat-themed meme token inspired by Vitalik Buterin's family cat. אתר רשמי: https://hemulebuterin.com/ מסמך לבן: https://assets-global.website-files.com/6479df7499394fc4532f8293/65dff94c8a007914ea159381_Hemule_Roadmap_Official_v1.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xeaa63125dd63f10874f99cdbbb18410e7fc79dd3 קנה HEMULEעכשיו!

Hemule (HEMULE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hemule (HEMULE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M ההיצע הכולל: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M אספקה במחזור: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M שיא כל הזמנים: $ 0.03925 $ 0.03925 $ 0.03925 שפל כל הזמנים: $ 0.000051713415922712 $ 0.000051713415922712 $ 0.000051713415922712 מחיר נוכחי: $ 0.002767 $ 0.002767 $ 0.002767 למידע נוסף על Hemule (HEMULE) מחיר

Hemule (HEMULE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hemule (HEMULE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HEMULE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HEMULEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HEMULEטוקניומיקה, חקרו אתHEMULEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HEMULE מעוניין להוסיף את Hemule (HEMULE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HEMULE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HEMULE ב-MEXC עכשיו!

Hemule (HEMULE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HEMULEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HEMULE עכשיו את היסטוריית המחירים!

HEMULE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HEMULE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HEMULE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HEMULEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

