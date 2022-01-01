HeliChain (HELI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HeliChain (HELI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HeliChain (HELI) מידע Designed to empower individuals through mobile phone mining and the creation of our native cryptocurrency. With a focus on accessibility and widespread adoption, HeliChain revolutionizes the way people engage with blockchain technology and participate in the decentralized ecosystem. אתר רשמי: https://www.helichain.com/ מסמך לבן: https://helichain-organization.gitbook.io/helichain-white-paper-v1.0.1 סייר בלוקים: https://explorer.helichain.com/Helichain קנה HELIעכשיו!

HeliChain (HELI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HeliChain (HELI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 40.97B $ 40.97B $ 40.97B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 67.74M $ 67.74M $ 67.74M שיא כל הזמנים: $ 0.00972393 $ 0.00972393 $ 0.00972393 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0016534 $ 0.0016534 $ 0.0016534 למידע נוסף על HeliChain (HELI) מחיר

HeliChain (HELI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HeliChain (HELI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HELI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HELIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HELIטוקניומיקה, חקרו אתHELIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HELI מעוניין להוסיף את HeliChain (HELI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HELI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HELI ב-MEXC עכשיו!

HeliChain (HELI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HELIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HELI עכשיו את היסטוריית המחירים!

HELI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HELI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HELI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HELIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!