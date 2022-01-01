HEGIC (HEGIC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HEGIC (HEGIC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HEGIC (HEGIC) מידע Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. אתר רשמי: https://www.hegic.co/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430 קנה HEGICעכשיו!

HEGIC (HEGIC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HEGIC (HEGIC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 43.78M $ 43.78M $ 43.78M ההיצע הכולל: $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B אספקה במחזור: $ 703.73M $ 703.73M $ 703.73M FDV (שווי מדולל מלא): $ 187.37M $ 187.37M $ 187.37M שיא כל הזמנים: $ 0.6427 $ 0.6427 $ 0.6427 שפל כל הזמנים: $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 מחיר נוכחי: $ 0.062208 $ 0.062208 $ 0.062208 למידע נוסף על HEGIC (HEGIC) מחיר

HEGIC (HEGIC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HEGIC (HEGIC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HEGIC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HEGICהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HEGICטוקניומיקה, חקרו אתHEGICהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HEGIC מעוניין להוסיף את HEGIC (HEGIC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HEGIC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HEGIC ב-MEXC עכשיו!

HEGIC (HEGIC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HEGICעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HEGIC עכשיו את היסטוריית המחירים!

HEGIC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HEGIC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HEGIC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HEGICעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

