Humans.ai (HEART) מידע Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. אתר רשמי: https://humans.ai מסמך לבן: http://humans.ai/litepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/ קנה HEARTעכשיו!

Humans.ai (HEART) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Humans.ai (HEART), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 47.43M $ 47.43M $ 47.43M ההיצע הכולל: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B אספקה במחזור: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (שווי מדולל מלא): $ 47.43M $ 47.43M $ 47.43M שיא כל הזמנים: $ 0.1815 $ 0.1815 $ 0.1815 שפל כל הזמנים: $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 מחיר נוכחי: $ 0.006081 $ 0.006081 $ 0.006081 למידע נוסף על Humans.ai (HEART) מחיר

Humans.ai (HEART) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Humans.ai (HEART) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HEART אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HEARTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HEARTטוקניומיקה, חקרו אתHEARTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HEART מעוניין להוסיף את Humans.ai (HEART) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HEART, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HEART ב-MEXC עכשיו!

Humans.ai (HEART) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HEARTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HEART עכשיו את היסטוריית המחירים!

HEART חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HEART עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HEART משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HEARTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

