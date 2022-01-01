HashAI (HASHAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HashAI (HASHAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HashAI (HASHAI) מידע Where Artificial Intelligence meets mining excellence.With vast Crypto and Web3 experience, the Hash AI team has established the infrastructure, partnerships, and distribution network for a successful Crypto mining company. אתר רשמי: https://hashai.co.uk סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x292fcdd1b104de5a00250febba9bc6a5092a0076 קנה HASHAIעכשיו!

HashAI (HASHAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HashAI (HASHAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 38.18M $ 38.18M $ 38.18M ההיצע הכולל: $ 89.72B $ 89.72B $ 89.72B אספקה במחזור: $ 84.56B $ 84.56B $ 84.56B FDV (שווי מדולל מלא): $ 45.15M $ 45.15M $ 45.15M שיא כל הזמנים: $ 0.0022999 $ 0.0022999 $ 0.0022999 שפל כל הזמנים: $ 0.000152660244543882 $ 0.000152660244543882 $ 0.000152660244543882 מחיר נוכחי: $ 0.0004515 $ 0.0004515 $ 0.0004515 למידע נוסף על HashAI (HASHAI) מחיר

HashAI (HASHAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HashAI (HASHAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HASHAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HASHAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HASHAIטוקניומיקה, חקרו אתHASHAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HASHAI מעוניין להוסיף את HashAI (HASHAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HASHAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HASHAI ב-MEXC עכשיו!

HashAI (HASHAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HASHAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HASHAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

HASHAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HASHAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HASHAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HASHAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!