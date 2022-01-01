Hamster (HAM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hamster (HAM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hamster (HAM) מידע Hamster coin is decentralized and supported by a community of enthusiasts. We encourage consistent open communication and believe trust, transparency, and community are the 3 pillars to building professional success. אתר רשמי: https://swaphamster.io/ מסמך לבן: https://swaphamster.io/HamsterWhitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e קנה HAMעכשיו!

Hamster (HAM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hamster (HAM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 813.26K $ 813.26K $ 813.26K ההיצע הכולל: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T אספקה במחזור: $ 2,384.23T $ 2,384.23T $ 2,384.23T FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M שיא כל הזמנים: $ 0.00000008 $ 0.00000008 $ 0.00000008 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.0000000003411 $ 0.0000000003411 $ 0.0000000003411 למידע נוסף על Hamster (HAM) מחיר

Hamster (HAM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hamster (HAM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HAM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HAMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HAMטוקניומיקה, חקרו אתHAMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HAM מעוניין להוסיף את Hamster (HAM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HAM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HAM ב-MEXC עכשיו!

Hamster (HAM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HAMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HAM עכשיו את היסטוריית המחירים!

HAM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HAM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HAM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HAMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

