GPT Wars (GPTW) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GPT Wars (GPTW), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GPT Wars (GPTW) מידע GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP). אתר רשמי: https://gptwars.ai מסמך לבן: https://whitepaper.gptwars.ai/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x0171ae9879C7FBCf3071B149bB4F2130daEF7457 קנה GPTWעכשיו!

GPT Wars (GPTW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GPT Wars (GPTW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 33.90K $ 33.90K $ 33.90K שיא כל הזמנים: $ 0.0234 $ 0.0234 $ 0.0234 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000339 $ 0.0000339 $ 0.0000339 למידע נוסף על GPT Wars (GPTW) מחיר

GPT Wars (GPTW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GPT Wars (GPTW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GPTW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GPTWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GPTWטוקניומיקה, חקרו אתGPTWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GPTW מעוניין להוסיף את GPT Wars (GPTW) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GPTW, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GPTW ב-MEXC עכשיו!

GPT Wars (GPTW) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GPTWעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GPTW עכשיו את היסטוריית המחירים!

GPTW חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GPTW עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GPTW משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GPTWעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

