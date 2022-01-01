Gamium (GMM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gamium (GMM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gamium (GMM) מידע Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar’s dreams come true: the only limit is your imagination. אתר רשמי: https://gamium.world מסמך לבן: https://whitepaper.gamium.world/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3 קנה GMMעכשיו!

Gamium (GMM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gamium (GMM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M ההיצע הכולל: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B אספקה במחזור: $ 48.96B $ 48.96B $ 48.96B FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M שיא כל הזמנים: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 שפל כל הזמנים: $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 מחיר נוכחי: $ 0.00007463 $ 0.00007463 $ 0.00007463 למידע נוסף על Gamium (GMM) מחיר

Gamium (GMM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gamium (GMM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GMM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GMMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GMMטוקניומיקה, חקרו אתGMMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GMM מעוניין להוסיף את Gamium (GMM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GMM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GMM ב-MEXC עכשיו!

Gamium (GMM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GMMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GMM עכשיו את היסטוריית המחירים!

GMM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GMM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GMM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GMMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

