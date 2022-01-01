GCOTI (GCOTI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GCOTI (GCOTI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GCOTI (GCOTI) מידע COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more. אתר רשמי: https://coti.io/ מסמך לבן: https://coti.io/files/treasury2.0_lp.pdf סייר בלוקים: https://explorer.coti.io/ קנה GCOTIעכשיו!

GCOTI (GCOTI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GCOTI (GCOTI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.69M $ 9.69M $ 9.69M שיא כל הזמנים: $ 0.16251 $ 0.16251 $ 0.16251 שפל כל הזמנים: $ 0.00780495783432385 $ 0.00780495783432385 $ 0.00780495783432385 מחיר נוכחי: $ 0.00969 $ 0.00969 $ 0.00969 למידע נוסף על GCOTI (GCOTI) מחיר

GCOTI (GCOTI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GCOTI (GCOTI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GCOTI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GCOTIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GCOTIטוקניומיקה, חקרו אתGCOTIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GCOTI מעוניין להוסיף את GCOTI (GCOTI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GCOTI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GCOTI ב-MEXC עכשיו!

GCOTI (GCOTI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GCOTIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GCOTI עכשיו את היסטוריית המחירים!

GCOTI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GCOTI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GCOTI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GCOTIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

