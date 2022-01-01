Gaia (GAIA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gaia (GAIA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gaia (GAIA) מידע Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect. אתר רשמי: https://www.gaianet.ai/ מסמך לבן: https://docs.gaianet.ai/litepaper/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81 קנה GAIAעכשיו!

Gaia (GAIA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gaia (GAIA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 11.90M $ 11.90M $ 11.90M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 69.98M $ 69.98M $ 69.98M שיא כל הזמנים: $ 0.157 $ 0.157 $ 0.157 שפל כל הזמנים: $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 מחיר נוכחי: $ 0.06998 $ 0.06998 $ 0.06998 למידע נוסף על Gaia (GAIA) מחיר

Gaia (GAIA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gaia (GAIA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GAIA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GAIAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GAIAטוקניומיקה, חקרו אתGAIAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Gaia (GAIA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GAIAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GAIA עכשיו את היסטוריית המחירים!

GAIA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GAIA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GAIA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GAIAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

