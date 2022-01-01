FUNToken (FUN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FUNToken (FUN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FUNToken (FUN) מידע Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players. אתר רשמי: https://funtoken.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/FunFair קנה FUNעכשיו!

FUNToken (FUN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FUNToken (FUN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 102.41M $ 102.41M $ 102.41M ההיצע הכולל: $ 10.81B $ 10.81B $ 10.81B אספקה במחזור: $ 10.81B $ 10.81B $ 10.81B FDV (שווי מדולל מלא): $ 102.41M $ 102.41M $ 102.41M שיא כל הזמנים: $ 0.024786 $ 0.024786 $ 0.024786 שפל כל הזמנים: $ 0.00105059450244 $ 0.00105059450244 $ 0.00105059450244 מחיר נוכחי: $ 0.009477 $ 0.009477 $ 0.009477 למידע נוסף על FUNToken (FUN) מחיר

FUNToken (FUN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FUNToken (FUN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FUN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FUNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FUNטוקניומיקה, חקרו אתFUNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FUN מעוניין להוסיף את FUNToken (FUN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FUN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FUN ב-MEXC עכשיו!

FUNToken (FUN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FUNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FUN עכשיו את היסטוריית המחירים!

FUN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FUN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FUN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FUNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

