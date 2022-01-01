FimarkCoin (FMC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FimarkCoin (FMC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FimarkCoin (FMC) מידע FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets. אתר רשמי: https://fimarkcoin.com/ מסמך לבן: https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2 קנה FMCעכשיו!

FimarkCoin (FMC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FimarkCoin (FMC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 128.32B $ 128.32B $ 128.32B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 30.53M $ 30.53M $ 30.53M שיא כל הזמנים: $ 0.0027308 $ 0.0027308 $ 0.0027308 שפל כל הזמנים: $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 מחיר נוכחי: $ 0.0002379 $ 0.0002379 $ 0.0002379 למידע נוסף על FimarkCoin (FMC) מחיר

FimarkCoin (FMC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FimarkCoin (FMC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FMC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FMCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FMCטוקניומיקה, חקרו אתFMCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FMC מעוניין להוסיף את FimarkCoin (FMC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FMC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FMC ב-MEXC עכשיו!

FimarkCoin (FMC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FMCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FMC עכשיו את היסטוריית המחירים!

FMC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FMC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FMC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FMCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

