Medifakt (FAKT) מידע Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way. אתר רשמי: https://medifakt.com/ מסמך לבן: https://medifakt.network/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0262E9374E95B9667B78136C3897Cb4e4Ef7f0c2 קנה FAKTעכשיו!

Medifakt (FAKT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Medifakt (FAKT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 338.00K $ 338.00K $ 338.00K שיא כל הזמנים: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 שפל כל הזמנים: $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 מחיר נוכחי: $ 0.000338 $ 0.000338 $ 0.000338 למידע נוסף על Medifakt (FAKT) מחיר

Medifakt (FAKT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Medifakt (FAKT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FAKT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FAKTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FAKTטוקניומיקה, חקרו אתFAKTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FAKT מעוניין להוסיף את Medifakt (FAKT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FAKT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FAKT ב-MEXC עכשיו!

Medifakt (FAKT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FAKTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FAKT עכשיו את היסטוריית המחירים!

FAKT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FAKT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FAKT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FAKTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

