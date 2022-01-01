DeepFakeAI (FAKEAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DeepFakeAI (FAKEAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DeepFakeAI (FAKEAI) מידע DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value. אתר רשמי: https://fakeai.io/ מסמך לבן: https://fakeai.io/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x5aef5bba19e6a1644805bd4f5c93c8557b87c62c קנה FAKEAIעכשיו!

DeepFakeAI (FAKEAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DeepFakeAI (FAKEAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 954.91M $ 954.91M $ 954.91M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M שיא כל הזמנים: $ 0.046499 $ 0.046499 $ 0.046499 שפל כל הזמנים: $ 0.00001313484709658 $ 0.00001313484709658 $ 0.00001313484709658 מחיר נוכחי: $ 0.002299 $ 0.002299 $ 0.002299 למידע נוסף על DeepFakeAI (FAKEAI) מחיר

DeepFakeAI (FAKEAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DeepFakeAI (FAKEAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FAKEAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FAKEAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FAKEAIטוקניומיקה, חקרו אתFAKEAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

DeepFakeAI (FAKEAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FAKEAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FAKEAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

FAKEAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FAKEAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FAKEAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FAKEAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

