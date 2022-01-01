EXPERT MONEY (EXPERT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי EXPERT MONEY (EXPERT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

EXPERT MONEY (EXPERT) מידע World's First Youtube Community Token. אתר רשמי: https://www.experttoken.xyz מסמך לבן: https://www.experttoken.xyz/assets/pdf/EXPERT_MONEY.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/H7VfCzzPJvnqfs1b8uA9uUuVjXiYfzAUDw5gmyV9pump קנה EXPERTעכשיו!

EXPERT MONEY (EXPERT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור EXPERT MONEY (EXPERT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 577.42K $ 577.42K $ 577.42K ההיצע הכולל: $ 729.99M $ 729.99M $ 729.99M אספקה במחזור: $ 729.99M $ 729.99M $ 729.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 791.00K $ 791.00K $ 791.00K שיא כל הזמנים: $ 0.004189 $ 0.004189 $ 0.004189 שפל כל הזמנים: $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 מחיר נוכחי: $ 0.000791 $ 0.000791 $ 0.000791 למידע נוסף על EXPERT MONEY (EXPERT) מחיר

EXPERT MONEY (EXPERT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של EXPERT MONEY (EXPERT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EXPERT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EXPERTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EXPERTטוקניומיקה, חקרו אתEXPERTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EXPERT מעוניין להוסיף את EXPERT MONEY (EXPERT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EXPERT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EXPERT ב-MEXC עכשיו!

EXPERT MONEY (EXPERT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EXPERTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EXPERT עכשיו את היסטוריית המחירים!

EXPERT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EXPERT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EXPERT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EXPERTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!