EXPERT MONEY (EXPERT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000789. במהלך 24 השעות האחרונות, EXPERT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000785 לבין שיא של $ 0.000837, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EXPERTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.004612809327356288, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00011434932952296.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EXPERT השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -1.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
EXPERT MONEY (EXPERT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של EXPERT MONEY הוא $ 575.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.44K. ההיצע במחזור של EXPERT הוא 729.99M, עם היצע כולל של 729991258.666833. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 789.00K.
EXPERT MONEY (EXPERT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של EXPERT MONEYהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00001195
-1.49%
30 ימים
$ -0.000002
-0.26%
60 ימים
$ -0.000098
-11.05%
90 ימים
$ -0.000317
-28.67%
EXPERT MONEY שינוי מחיר היום
היום,EXPERT רשם שינוי של $ -0.00001195 (-1.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
EXPERT MONEY שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000002 (-0.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
EXPERT MONEY שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EXPERT ראה שינוי של $ -0.000098 (-11.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
EXPERT MONEY שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000317 (-28.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של EXPERT MONEY (EXPERT)?
EXPERT MONEY זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול EXPERT MONEYההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקEXPERT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים EXPERT MONEYאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEXPERT MONEY לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
EXPERT MONEYתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה EXPERT MONEY (EXPERT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EXPERT MONEY (EXPERT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EXPERT MONEY.
הבנת הטוקנומיקה של EXPERT MONEY (EXPERT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EXPERT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות EXPERT MONEY (EXPERT)
מחפש איך לקנותEXPERT MONEY? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש EXPERT MONEYב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
