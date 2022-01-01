Everscale (EVER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Everscale (EVER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Everscale (EVER) מידע Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. אתר רשמי: https://everscale.network מסמך לבן: https://docs.everscale.network/ סייר בלוקים: https://everscan.io/ קנה EVERעכשיו!

Everscale (EVER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Everscale (EVER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 18.43M $ 18.43M $ 18.43M ההיצע הכולל: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B אספקה במחזור: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B FDV (שווי מדולל מלא): $ 19.65M $ 19.65M $ 19.65M שיא כל הזמנים: $ 0.5013 $ 0.5013 $ 0.5013 שפל כל הזמנים: $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 מחיר נוכחי: $ 0.00928 $ 0.00928 $ 0.00928 למידע נוסף על Everscale (EVER) מחיר

Everscale (EVER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Everscale (EVER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EVER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EVERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EVERטוקניומיקה, חקרו אתEVERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Everscale (EVER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EVERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EVER עכשיו את היסטוריית המחירים!

EVER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EVER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EVER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EVERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

