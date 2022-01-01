EMR (EMR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי EMR (EMR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

EMR (EMR) מידע Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future. אתר רשמי: https://emorya.com מסמך לבן: https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction סייר בלוקים: https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9 קנה EMRעכשיו!

EMR (EMR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור EMR (EMR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M ההיצע הכולל: $ 985.90M $ 985.90M $ 985.90M אספקה במחזור: $ 837.33M $ 837.33M $ 837.33M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M שיא כל הזמנים: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 שפל כל הזמנים: $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 מחיר נוכחי: $ 0.004917 $ 0.004917 $ 0.004917 למידע נוסף על EMR (EMR) מחיר

EMR (EMR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של EMR (EMR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EMR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EMRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EMRטוקניומיקה, חקרו אתEMRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

