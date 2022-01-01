DOGINME (DOGINME) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DOGINME (DOGINME), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DOGINME (DOGINME) מידע Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them. אתר רשמי: https://dogin.meme סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b קנה DOGINMEעכשיו!

DOGINME (DOGINME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DOGINME (DOGINME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 35.50M $ 35.50M $ 35.50M ההיצע הכולל: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B אספקה במחזור: $ 67.62B $ 67.62B $ 67.62B FDV (שווי מדולל מלא): $ 36.23M $ 36.23M $ 36.23M שיא כל הזמנים: $ 0.00172 $ 0.00172 $ 0.00172 שפל כל הזמנים: $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 $ 0.000069015862497908 מחיר נוכחי: $ 0.000525 $ 0.000525 $ 0.000525 למידע נוסף על DOGINME (DOGINME) מחיר

DOGINME (DOGINME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DOGINME (DOGINME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DOGINME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DOGINMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DOGINMEטוקניומיקה, חקרו אתDOGINMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DOGINME מעוניין להוסיף את DOGINME (DOGINME) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DOGINME, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DOGINME ב-MEXC עכשיו!

DOGINME (DOGINME) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DOGINMEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DOGINME עכשיו את היסטוריית המחירים!

DOGINME חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DOGINME עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DOGINME משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DOGINMEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

