DOGGY (DOGGY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DOGGY (DOGGY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DOGGY (DOGGY) מידע $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. אתר רשמי: https://cryptodoggies.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6 קנה DOGGYעכשיו!

DOGGY (DOGGY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DOGGY (DOGGY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 390.03K $ 390.03K $ 390.03K ההיצע הכולל: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B אספקה במחזור: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (שווי מדולל מלא): $ 866.50K $ 866.50K $ 866.50K שיא כל הזמנים: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 שפל כל הזמנים: $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 מחיר נוכחי: $ 0.0001733 $ 0.0001733 $ 0.0001733 למידע נוסף על DOGGY (DOGGY) מחיר

DOGGY (DOGGY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DOGGY (DOGGY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DOGGY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DOGGYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DOGGYטוקניומיקה, חקרו אתDOGGYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DOGGY מעוניין להוסיף את DOGGY (DOGGY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DOGGY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DOGGY ב-MEXC עכשיו!

DOGGY (DOGGY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DOGGYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DOGGY עכשיו את היסטוריית המחירים!

DOGGY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DOGGY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DOGGY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DOGGYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

