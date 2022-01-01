dKargo (DKA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי dKargo (DKA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

dKargo (DKA) מידע dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money. אתר רשמי: https://dkargo.io/en מסמך לבן: https://docs.dkargo.io/v2.0-eng סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0 קנה DKAעכשיו!

dKargo (DKA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור dKargo (DKA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 74.35M $ 74.35M $ 74.35M ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 74.35M $ 74.35M $ 74.35M שיא כל הזמנים: $ 0.0759 $ 0.0759 $ 0.0759 שפל כל הזמנים: $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 מחיר נוכחי: $ 0.01487 $ 0.01487 $ 0.01487 למידע נוסף על dKargo (DKA) מחיר

dKargo (DKA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של dKargo (DKA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DKA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DKAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DKAטוקניומיקה, חקרו אתDKAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

dKargo (DKA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DKAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DKA עכשיו את היסטוריית המחירים!

