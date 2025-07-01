DecentralGPT (DGC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DecentralGPT (DGC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DecentralGPT (DGC) מידע DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI. אתר רשמי: https://www.decentralgpt.org/ מסמך לבן: https://www.decentralgpt.org/wp-content/uploads/2025/07/DecentralGPT-WhitePapper.pdf סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1C30C2AF4E4c1742d6Db75aFe85f1673aE2A8794

DecentralGPT (DGC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DecentralGPT (DGC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M ההיצע הכולל: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T אספקה במחזור: $ 157.20B $ 157.20B $ 157.20B FDV (שווי מדולל מלא): $ 15.16M $ 15.16M $ 15.16M שיא כל הזמנים: $ 0.00017111 $ 0.00017111 $ 0.00017111 שפל כל הזמנים: $ 0.000017589803587225 $ 0.000017589803587225 $ 0.000017589803587225 מחיר נוכחי: $ 0.00001516 $ 0.00001516 $ 0.00001516 למידע נוסף על DecentralGPT (DGC) מחיר

DecentralGPT (DGC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DecentralGPT (DGC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DGC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DGCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DGCטוקניומיקה, חקרו אתDGCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DGC מעוניין להוסיף את DecentralGPT (DGC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DGC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

DecentralGPT (DGC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DGCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DGC עכשיו את היסטוריית המחירים!

DGC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DGC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DGC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DGCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

