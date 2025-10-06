DANGNN DAYA COIN מחיר היום

מחיר DANGNN DAYA COIN (DANGNN) בזמן אמת היום הוא $ 0.000037, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DANGNN ל USD הוא $ 0.000037 לכל DANGNN.

DANGNN DAYA COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 DANGNN. ב‑24 השעות האחרונות, DANGNN סחר בין $ 0.00003699 (נמוך) ל $ 0.00003705 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DANGNN נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +0.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 113.35K.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 113.35K$ 113.35K $ 113.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 370.00K$ 370.00K $ 370.00K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי DGC

