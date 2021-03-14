DEGO

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

שֵׁםDEGO

דירוגNo.754

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)44.92%

אספקת מחזור20,997,212.63267069

מקסימום היצע21,000,000

אספקה כוללת21,000,000

שיעור מחזור0.9998%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים33.82069595,2021-03-14

המחיר הנמוך ביותר0.426268683664,2020-09-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_source

