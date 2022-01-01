DedaCoin (DEDA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DedaCoin (DEDA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DedaCoin (DEDA) מידע DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities. אתר רשמי: https://dedacoin.co מסמך לבן: https://dedacoin.co/white-paper/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x15F9EB4b9BEaFa9Db35341c5694c0b6573809808 קנה DEDAעכשיו!

DedaCoin (DEDA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DedaCoin (DEDA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 2.54B $ 2.54B $ 2.54B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 483.36M $ 483.36M $ 483.36M שיא כל הזמנים: $ 19,999 $ 19,999 $ 19,999 שפל כל הזמנים: $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 מחיר נוכחי: $ 0.1903 $ 0.1903 $ 0.1903 למידע נוסף על DedaCoin (DEDA) מחיר

DedaCoin (DEDA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DedaCoin (DEDA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DEDA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DEDAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DEDAטוקניומיקה, חקרו אתDEDAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DEDA מעוניין להוסיף את DedaCoin (DEDA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DEDA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DEDA ב-MEXC עכשיו!

DedaCoin (DEDA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DEDAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DEDA עכשיו את היסטוריית המחירים!

DEDA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DEDA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DEDA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DEDAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

