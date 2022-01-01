ChainSwap (CSWAP) טוקנומיקה

ChainSwap (CSWAP) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי ChainSwap (CSWAP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

ChainSwap (CSWAP) מידע

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

אתר רשמי:
https://www.chainswap.tech/
מסמך לבן:
https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca

ChainSwap (CSWAP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ChainSwap (CSWAP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 7.92M
$ 7.92M$ 7.92M
ההיצע הכולל:
$ 986.61M
$ 986.61M$ 986.61M
אספקה במחזור:
$ 924.29M
$ 924.29M$ 924.29M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 8.57M
$ 8.57M$ 8.57M
שיא כל הזמנים:
$ 0.215
$ 0.215$ 0.215
שפל כל הזמנים:
$ 0.001302420935978168
$ 0.001302420935978168$ 0.001302420935978168
מחיר נוכחי:
$ 0.00857
$ 0.00857$ 0.00857

ChainSwap (CSWAP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של ChainSwap (CSWAP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של CSWAP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות CSWAPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את CSWAPטוקניומיקה, חקרו אתCSWAPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CSWAP

מעוניין להוסיף את ChainSwap (CSWAP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CSWAP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

ChainSwap (CSWAP) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של CSWAPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

CSWAP חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן CSWAP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CSWAP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.