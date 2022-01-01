Crown by Third Time (CROWN2) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Crown by Third Time (CROWN2), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Crown by Third Time (CROWN2) מידע CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. אתר רשמי: https://thirdtimegames.com מסמך לבן: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG קנה CROWN2עכשיו!

Crown by Third Time (CROWN2) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Crown by Third Time (CROWN2), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 24.95M $ 24.95M $ 24.95M ההיצע הכולל: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M אספקה במחזור: $ 218.88M $ 218.88M $ 218.88M FDV (שווי מדולל מלא): $ 28.50M $ 28.50M $ 28.50M שיא כל הזמנים: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 שפל כל הזמנים: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 מחיר נוכחי: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 למידע נוסף על Crown by Third Time (CROWN2) מחיר

Crown by Third Time (CROWN2) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Crown by Third Time (CROWN2) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CROWN2 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CROWN2האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CROWN2טוקניומיקה, חקרו אתCROWN2המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CROWN2 מעוניין להוסיף את Crown by Third Time (CROWN2) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת CROWN2, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות CROWN2 ב-MEXC עכשיו!

Crown by Third Time (CROWN2) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CROWN2עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CROWN2 עכשיו את היסטוריית המחירים!

CROWN2 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CROWN2 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CROWN2 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CROWN2עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

