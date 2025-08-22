Crown by Third Time (CROWN2) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1197. במהלך 24 השעות האחרונות, CROWN2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1162 לבין שיא של $ 0.1256, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROWN2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 318.4607776304445, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0100394548203388.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROWN2 השתנה ב -1.24% במהלך השעה האחרונה, +0.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Crown by Third Time (CROWN2) מידע שוק
No.795
$ 26.20M
$ 26.20M
$ 641.03
$ 641.03
$ 29.93M
$ 29.93M
218.88M
218.88M
250,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
87.55%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Crown by Third Time הוא $ 26.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 641.03. ההיצע במחזור של CROWN2 הוא 218.88M, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.93M.
Crown by Third Time (CROWN2) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Crown by Third Timeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000596
+0.50%
30 ימים
$ -0.0046
-3.71%
60 ימים
$ +0.0168
+16.32%
90 ימים
$ -0.0256
-17.62%
Crown by Third Time שינוי מחיר היום
היום,CROWN2 רשם שינוי של $ +0.000596 (+0.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Crown by Third Time שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0046 (-3.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Crown by Third Time שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CROWN2 ראה שינוי של $ +0.0168 (+16.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Crown by Third Time שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0256 (-17.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Crown by Third Time (CROWN2)?
CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.
