Crown by Third Time סֵמֶל

Crown by Third Time מְחִיר(CROWN2)

1 CROWN2 ל USDמחיר חי:

$0.1197
$0.1197
+0.50%1D
USD
Crown by Third Time (CROWN2) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:35 (UTC+8)

Crown by Third Time (CROWN2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1162
$ 0.1162
24 שעות נמוך
$ 0.1256
$ 0.1256
גבוה 24 שעות

$ 0.1162
$ 0.1162

$ 0.1256
$ 0.1256

$ 318.4607776304445
$ 318.4607776304445

$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388

-1.24%

+0.50%

-7.50%

-7.50%

Crown by Third Time (CROWN2) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1197. במהלך 24 השעות האחרונות, CROWN2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1162 לבין שיא של $ 0.1256, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROWN2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 318.4607776304445, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0100394548203388.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROWN2 השתנה ב -1.24% במהלך השעה האחרונה, +0.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crown by Third Time (CROWN2) מידע שוק

No.795

$ 26.20M
$ 26.20M

$ 641.03
$ 641.03

$ 29.93M
$ 29.93M

218.88M
218.88M

250,000,000
250,000,000

250,000,000
250,000,000

87.55%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Crown by Third Time הוא $ 26.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 641.03. ההיצע במחזור של CROWN2 הוא 218.88M, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.93M.

Crown by Third Time (CROWN2) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Crown by Third Timeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000596+0.50%
30 ימים$ -0.0046-3.71%
60 ימים$ +0.0168+16.32%
90 ימים$ -0.0256-17.62%
Crown by Third Time שינוי מחיר היום

היום,CROWN2 רשם שינוי של $ +0.000596 (+0.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Crown by Third Time שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0046 (-3.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Crown by Third Time שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CROWN2 ראה שינוי של $ +0.0168 (+16.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Crown by Third Time שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0256 (-17.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Crown by Third Time (CROWN2)?

בדוק את Crown by Third Time עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCrown by Third Time (CROWN2)

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Crown by Third Time זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Crown by Third Timeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCROWN2 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Crown by Third Timeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCrown by Third Time לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Crown by Third Timeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crown by Third Time (CROWN2) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crown by Third Time (CROWN2) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crown by Third Time.

בדוק את Crown by Third Time תחזית המחיר עכשיו‏!

Crown by Third Time (CROWN2) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crown by Third Time (CROWN2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CROWN2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Crown by Third Time (CROWN2)

מחפש איך לקנותCrown by Third Time? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Crown by Third Timeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

CROWN2 למטבעות מקומיים

1 Crown by Third Time(CROWN2) ל VND
3,149.9055
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל AUD
A$0.183141
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל GBP
0.087381
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל EUR
0.101745
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל USD
$0.1197
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל MYR
RM0.50274
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל TRY
4.906503
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל JPY
¥17.5959
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל ARS
ARS$158.1237
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל RUB
9.677745
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל INR
10.479735
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל IDR
Rp1,930.644891
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל KRW
166.019112
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל PHP
6.781005
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל EGP
￡E.5.807844
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל BRL
R$0.648774
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל CAD
C$0.165186
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל BDT
14.562702
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל NGN
183.027285
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל COP
$480.722382
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל ZAR
R.2.100735
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל UAH
4.961565
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל VES
Bs16.758
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל CLP
$114.912
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל PKR
Rs33.937344
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל KZT
64.044288
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל THB
฿3.880674
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל TWD
NT$3.646062
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל AED
د.إ0.439299
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל CHF
Fr0.09576
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל HKD
HK$0.934857
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל AMD
֏45.825948
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל MAD
.د.م1.0773
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל MXN
$2.230011
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל SAR
ريال0.448875
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל PLN
0.435708
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל RON
лв0.517104
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל SEK
kr1.138347
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל BGN
лв0.199899
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל HUF
Ft40.658499
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל CZK
2.510109
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל KWD
د.ك0.0365085
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל ILS
0.403389
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל AOA
Kz109.114929
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל BHD
.د.ب0.0451269
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל BMD
$0.1197
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל DKK
kr0.762489
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל HNL
L3.133746
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל MUR
5.463108
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל NAD
$2.098341
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל NOK
kr1.207773
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל NZD
$0.20349
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל PAB
B/.0.1197
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל PGK
K0.505134
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל QAR
ر.ق0.434511
1 Crown by Third Time(CROWN2) ל RSD
дин.11.984364

Crown by Third Time מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Crown by Third Time, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCrown by Third Time הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Crown by Third Time

כמה שווה Crown by Third Time (CROWN2) היום?
החי CROWN2המחיר ב USD הוא 0.1197 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CROWN2 ל USD?
המחיר הנוכחי של CROWN2 ל USD הוא $ 0.1197. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crown by Third Time?
שווי השוק של CROWN2 הוא $ 26.20M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CROWN2?
ההיצע במחזור של CROWN2 הוא 218.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CROWN2?
‏‏CROWN2 השיג מחיר שיא (ATH) של 318.4607776304445 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CROWN2?
CROWN2 ‏‏רשם מחירATL של 0.0100394548203388 USD.
מהו נפח המסחר של CROWN2?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CROWN2 הוא $ 641.03 USD.
האם CROWN2 יעלה השנה?
CROWN2 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CROWN2 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:09:35 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CROWN2-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CROWN2
CROWN2
USD
USD

1 CROWN2 = 0.1197 USD

מסחרCROWN2

USDTCROWN2
$0.1197
$0.1197
+0.50%

