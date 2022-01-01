Cornucopias (COPI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Cornucopias (COPI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Cornucopias (COPI) מידע An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes. אתר רשמי: https://www.cornucopias.io מסמך לבן: https://copiwiki.cornucopias.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f קנה COPIעכשיו!

Cornucopias (COPI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cornucopias (COPI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 17.49M $ 17.49M $ 17.49M ההיצע הכולל: $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B אספקה במחזור: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (שווי מדולל מלא): $ 65.05M $ 65.05M $ 65.05M שיא כל הזמנים: $ 0.1095 $ 0.1095 $ 0.1095 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.01694 $ 0.01694 $ 0.01694 למידע נוסף על Cornucopias (COPI) מחיר

Cornucopias (COPI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Cornucopias (COPI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של COPI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות COPIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את COPIטוקניומיקה, חקרו אתCOPIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות COPI מעוניין להוסיף את Cornucopias (COPI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת COPI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות COPI ב-MEXC עכשיו!

Cornucopias (COPI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של COPIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה COPI עכשיו את היסטוריית המחירים!

COPI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן COPI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו COPI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה COPIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

