CEEK (CEEK) מידע Virtual Concerts, Live Music, Live Sports, 360VR Streaming Platform on Blockchain. Connect with stars, go behind the scenes, 4dHeadphones livestreaming & VR אתר רשמי: https://www.ceek.io/ מסמך לבן: https://www.dropbox.com/s/ddvk4kkctjfwzl7/CEEK_Virtual%20Reality%20TGE%20White%20Paper_V4.pdf?dl=0 סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xb056c38f6b7dc4064367403e26424cd2c60655e1

CEEK (CEEK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CEEK (CEEK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.89M $ 7.89M $ 7.89M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 805.72M $ 805.72M $ 805.72M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M שיא כל הזמנים: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 שפל כל הזמנים: $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 מחיר נוכחי: $ 0.009787 $ 0.009787 $ 0.009787 למידע נוסף על CEEK (CEEK) מחיר

CEEK (CEEK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של CEEK (CEEK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של CEEK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות CEEKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את CEEKטוקניומיקה, חקרו אתCEEKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות CEEK מעוניין להוסיף את CEEK (CEEK) לפורטפוליו שלך?

CEEK (CEEK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של CEEKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה CEEK עכשיו את היסטוריית המחירים!

CEEK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן CEEK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CEEK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה CEEKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

