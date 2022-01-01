Bombie (BOMB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bombie (BOMB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bombie (BOMB) מידע Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model. אתר רשמי: https://bombie.xyz/ מסמך לבן: https://bombie.xyz/#/whitepaper סייר בלוקים: https://tonscan.org/jetton/EQAQZEf6A-BfN8wYVnjdyPWpCXwkTSjhfF5ZWP7AjReM4eEI קנה BOMBעכשיו!

Bombie (BOMB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bombie (BOMB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M שיא כל הזמנים: $ 0.00489 $ 0.00489 $ 0.00489 שפל כל הזמנים: $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 מחיר נוכחי: $ 0.000467 $ 0.000467 $ 0.000467 למידע נוסף על Bombie (BOMB) מחיר

Bombie (BOMB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bombie (BOMB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BOMB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BOMBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BOMBטוקניומיקה, חקרו אתBOMBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BOMB מעוניין להוסיף את Bombie (BOMB) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BOMB, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BOMB ב-MEXC עכשיו!

Bombie (BOMB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BOMBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BOMB עכשיו את היסטוריית המחירים!

BOMB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BOMB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOMB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BOMBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

