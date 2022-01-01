BOBER (BOBER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BOBER (BOBER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BOBER (BOBER) מידע $BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture. אתר רשמי: https://boberonmvx.com מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1FXG4KqXcgsHm_2gapSW5inEEx7lzyqfI/view סייר בלוקים: https://explorer.multiversx.com/tokens/BOBER-9eb764 קנה BOBERעכשיו!

BOBER (BOBER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BOBER (BOBER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M שיא כל הזמנים: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 שפל כל הזמנים: $ 0.00016167950826132 $ 0.00016167950826132 $ 0.00016167950826132 מחיר נוכחי: $ 0.0002076 $ 0.0002076 $ 0.0002076 למידע נוסף על BOBER (BOBER) מחיר

BOBER (BOBER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BOBER (BOBER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BOBER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BOBERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BOBERטוקניומיקה, חקרו אתBOBERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BOBER מעוניין להוסיף את BOBER (BOBER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BOBER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BOBER ב-MEXC עכשיו!

BOBER (BOBER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BOBERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BOBER עכשיו את היסטוריית המחירים!

BOBER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BOBER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOBER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BOBERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

