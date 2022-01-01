Bistroo (BIST) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bistroo (BIST), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bistroo (BIST) מידע Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. אתר רשמי: https://www.bistroo.io מסמך לבן: https://bistroo.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f

Bistroo (BIST) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bistroo (BIST), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 450.61K $ 450.61K $ 450.61K ההיצע הכולל: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M אספקה במחזור: $ 57.40M $ 57.40M $ 57.40M FDV (שווי מדולל מלא): $ 777.15K $ 777.15K $ 777.15K שיא כל הזמנים: $ 0.5482 $ 0.5482 $ 0.5482 שפל כל הזמנים: $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 מחיר נוכחי: $ 0.00785 $ 0.00785 $ 0.00785 למידע נוסף על Bistroo (BIST) מחיר

Bistroo (BIST) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bistroo (BIST) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BIST אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BISTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

איך לקנות BIST מעוניין להוסיף את Bistroo (BIST) לפורטפוליו שלך?

Bistroo (BIST) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BISTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BIST עכשיו את היסטוריית המחירים!

BIST חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BIST עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BIST משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BISTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

