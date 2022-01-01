BENQI (BENQI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BENQI (BENQI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BENQI (BENQI) מידע BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. אתר רשמי: https://benqi.fi/ מסמך לבן: https://docs.benqi.fi/ סייר בלוקים: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 קנה BENQIעכשיו!

BENQI (BENQI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BENQI (BENQI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 53.05M $ 53.05M $ 53.05M ההיצע הכולל: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B אספקה במחזור: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B FDV (שווי מדולל מלא): $ 53.05M $ 53.05M $ 53.05M שיא כל הזמנים: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.007368 $ 0.007368 $ 0.007368 למידע נוסף על BENQI (BENQI) מחיר

BENQI (BENQI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BENQI (BENQI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BENQI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BENQIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BENQIטוקניומיקה, חקרו אתBENQIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BENQI מעוניין להוסיף את BENQI (BENQI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BENQI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BENQI ב-MEXC עכשיו!

BENQI (BENQI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BENQIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BENQI עכשיו את היסטוריית המחירים!

BENQI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BENQI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BENQI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BENQIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

