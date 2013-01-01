Bellscoin (BELLS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bellscoin (BELLS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bellscoin (BELLS) מידע Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful. אתר רשמי: https://bellscoin.com/ מסמך לבן: https://bitcointalk.org/index.php?topic=349695.0 סייר בלוקים: https://nintondo.io/explorer קנה BELLSעכשיו!

Bellscoin (BELLS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bellscoin (BELLS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 11.77M $ 11.77M $ 11.77M ההיצע הכולל: $ 60.97M $ 60.97M $ 60.97M אספקה במחזור: $ 60.97M $ 60.97M $ 60.97M FDV (שווי מדולל מלא): $ 11.77M $ 11.77M $ 11.77M שיא כל הזמנים: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 שפל כל הזמנים: $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 מחיר נוכחי: $ 0.193 $ 0.193 $ 0.193 למידע נוסף על Bellscoin (BELLS) מחיר

Bellscoin (BELLS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bellscoin (BELLS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BELLS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BELLSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BELLSטוקניומיקה, חקרו אתBELLSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BELLS מעוניין להוסיף את Bellscoin (BELLS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BELLS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BELLS ב-MEXC עכשיו!

Bellscoin (BELLS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BELLSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BELLS עכשיו את היסטוריית המחירים!

BELLS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BELLS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BELLS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BELLSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!